Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0303--Schwerer Auffahrunfall auf der A 27--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Autobahn 27 (A 27), OT Neue Vahr Nord Zeit: 2.5.26, 16.15 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Vahr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Skoda-SUV kam aus bislang ungeklärter Ursache vom Überholstreifen nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen, besetzt mit seiner Frau, einem Kleinkind und einem Säugling, gegen die Mittelleitplanke. Dabei wirbelte das Fahrzeug eine Staubwolke auf, wodurch eine nachfolgende 21-jährige Autofahrerin den Unfall nicht rechtzeitig erkannte und auf den SUV auffuhr. Ein dritter Fahrzeugführer konnte dem SUV noch ausweichen, kollidierte aber mit dem VW der 21-Jährigen und kam mit seinem Mercedes-Vito im rechten Seitenstreifen zum Stehen. Der 32-jährige Familienvater sowie seine 29 Jahre alte Frau und das dreijährige Kleinkind wurden dabei leicht verletzt, der sechsmonatige Säugling erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch am Unfallort reanimiert und in eine Klinik gebracht werden, wo es notoperiert wurde. Die 21-Jährige wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Mercedesfahrer und seine Insassen blieben unverletzt.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn wurde temporär voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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