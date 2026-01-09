LPI-SHL: Mit Laster in Leitplanke gerutscht
Siegmundsburg (ots)
Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Freitagmorgen (09.01.2026) die Bundesstraße 281 von Siegmundsburg in Richtung Saargrund. In einer Kurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links ab und prallte in die Leitplanke. Diese wurde auf 10 Metern beschädigt. An der Zugmaschine entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.
