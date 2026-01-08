Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallopfer war weg

Völkershausen (ots)

Ein großer Einsatz mit Kräften der Polizei, der Feuerwehr, mit der Drohne, einem Suchhund und mit dem Hubschrauber war die Folge eines Verkehrsunfalles Mittwochabend zwischen Vacha und Völkershausen. Zuvor war ein Mann gegen 15:30 Uhr mit seinem Auto im Bereich des Lutershof von der Fahrbahn abgekommen. Der Opel überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Zu Fuß entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, hatte sich den Spuren nach aber schwer verletzt. Intensive Suchmaßnahmen führten schließlich dazu, dass der Mann ca. fünf Stunden später auf seinem Gartengrundstück gefunden werden konnte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zu den Umständen des Unfalls und seiner Flucht wird ermittelt.

