LPI-SHL: Gegen Baum geprallt
Schwarzbach (Auengrund) (ots)
Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochnachmittag die Kreisstraße zwischen Schwarzbach und Waldau, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.
