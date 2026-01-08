PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Baum geprallt

Schwarzbach (Auengrund) (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochnachmittag die Kreisstraße zwischen Schwarzbach und Waldau, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

