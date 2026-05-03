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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0304--Mit Messer verletzt - Jugendliche geraten im Viertel aneinander--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor
Zeit: 	2.5.26, 23 Uhr

Am späten Samstagabend kam es im Steintorviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher, wobei ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Bereits im Vorfeld war es zwischen den rund 15 Beteiligten zu Streitigkeiten gekommen. Im Viertel im Bereich der Straße Vor dem Steintor gerieten dann ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger erneut aneinander. Der Jüngere zog dabei plötzlich ein Messer und stach dem 17-Jährigen in den Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinen Freunden in Richtung Ziegenmarkt. Der 17-Jährige wurde von der Polizei erstversorgt, hierbei kam unter anderem ein Tourniquet zum Einsatz. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 16-jährige Tatverdächtige konnte noch am gleichen Abend an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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