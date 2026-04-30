Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Radfahrer tödlich verunglückt

Ein 58-Jähriger stürzte in der Nacht zum Donnerstag in Süßen von seinem Pedelec und erlitt tödliche Verletzungen.

Ulm (ots)

Am Donnerstag fanden kurz nach 1 Uhr Passanten den verunglückten und leblosen Radler in der Straße "Lange Morgen". Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam der Radfahrer aus Richtung Ortsmitte Süßen und war in Richtung Donzdorf unterwegs. Dort wollte der 58-Jährige wohl im Bereich einer Wendeplatte auf den links daneben befindlichen Radweg wechseln. Der Pedelec-Fahrer erkannte wohl einen Absatz zwischen der Straße und dem Fahrradweg nicht und stürzte. Dabei schlug er offenbar mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen der Polizei derzeit nicht vor. Der Unfall passierte wohl bereits am Mittwochnacht, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07335/9626-0 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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