Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Gartenhütte - Bargeld entwendet - Diebstahl von E-Scooter - Baumaschinen entwendet - Taschendiebstahl - Diebstahl aus Auto - Mutterkuh "Elly" wieder zu Hause

Fulda (ots)

Diebstahl aus Gartenhütte

Fulda. Im Zeitraum von Samstag (02.05.) bis Donnerstag (07.05.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gartenhütte im Bereich des Radweges zwischen Bronnzell und Kohlhaus indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten eine Wandlampe, Grillanzünder und ein Feuerzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld entwendet

Hosenfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwoch (06.05.), 19 Uhr, bis Donnerstag (07.05.), 19 Uhr, auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Hillenbrandweg und entwendeten aus einem Schrank Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Scooter

Fulda. In der Zeit von Donnerstag (07.05.), 13 Uhr, bis Freitag (08.05.), 15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen mittels Spiralschloss an einem Fahrradständer in der Ruprechtsstraße angeschlossenen E-Scooter des Herstellers "Jinhua Joyor" mit dem Versicherungskennzeichen "629-NBT". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschinen entwendet

Petersberg. Am frühen Samstagmorgen (09.05.), zwischen 0.45 Uhr und 3 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Hövelstraße und entwendeten aus einem dort geparkten Mercedes Sprinter mehrere Bauschinen. Weiterhin durchsuchten sie eine dort befindliche Gartenhütte nach Wertgegenständen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch unklar. Hierbei entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Fulda. Am Samstag (09.05.), in der Zeit zwischen 14 Uhr bis 15 Uhr, wurde eine 64-Jährige in der Fuldaer Innenstadt Opfer dreister Taschendiebe. Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen Unbekannte, während einer Veranstaltung auf dem Universitätsplatz, unbemerkt die Geldbörse der Dame aus einer Umhängetasche.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite am Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda. Am Samstagabend (09.05.), gegen 19.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte männliche Person in der Straße "Am Rötacker" Zugriff auf den Innenraum eines dort abgestellten schwarzen BMW X3 und durchsuchte diesen anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Täter eine schwarze Ledermappe, die aber später im Nahbereich aufgefunden werden konnte.

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, schwarze Jacke, schwarzes T-Shirt mit rundem, blauen Motiv auf der Vorderseite, schwarze Cargohose, blaue Schuhe mit weißen Applikationen.

Auch in der Mehlerstraße machten sich Unbekannte an einem dort geparkten Ford Transit zu schaffen. Die Langfinger schlugen eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten aus dem Innenraum mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mutterkuh "Elly" wieder zu Hause

Poppenhausen. Bereits in der Nacht auf Montag (27.04.) verschwand eine braun/weiße Mutterkuh von einer Weide an der K160 zwischen den Ortsteilen Heckenhöfchen und Kohlstöcken. Bei der Polizei war daraufhin eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgegeben und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6264210)

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlte von Elly zunächst jede Spur. Am Sonntagmorgen (10.05.), pünktlich zum Muttertag, dann die schöne Nachricht: Eine aufmerksame Radfahrerin entdeckte in einem Waldstück - circa einen Kilometer vom "Heimathofes" des Tieres entfernt - eine freilaufende Kuh. Die eingesetzte Streife glich noch am Einsatzort die Ohrenmarkennummer der Kuh im polizeilichen Fahndungssystem ab und konnte bestätigen, dass es sich bei dem Tier um die abhandengekommene "Elly" handelt. Der umgehend verständigte Eigentümer konnte seine Mutterkuh schließlich vor Ort in Empfang nehmen und zurück zu ihrem Kalb auf die Weide bringen. Wo sich "Elly" in den letzten zwei Wochen aufgehalten hat, konnte bislang nicht geklärt werden und bleibt wohl vorerst ihr Geheimnis.

(Marc Leipold)

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