Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad entwendet - Diebstahl von E-Scooter - Fahrzeuge aufgebrochen - Mutterkuh entwendet - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Montag (27.04.), zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Schlitzer Straße ein rotes E-Bike des Herstellers "Conway". Das Fahrrad war an einem Fahrradständer mit einem Kabelschloss befestigt, welches die Täter gewaltsam entfernten.

Künzell. Im Zeitraum von Donnerstag (23.04.), 12 Uhr, bis Sonntag (26.04.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Georg-Stieler-Straße ein rotes Fahrrad des Herstellers "Trek". Es handelt sich um das Modell "Marlin 529". Auch hier war das Fahrrad mittels Kabelschloss gesichert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Scooter

Flieden. Zwischen Sonntag (26.04.), 15 Uhr, und Montag (27.04.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "ODYS", welcher zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss an einem Fahrradständer am Bahnhof in Flieden abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda. Am Montagabend (27.04.), zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, schlugen Unbekannte in der Straße "Am Rosengarten" die Scheibe der Beifahrertür eines VW Tiguan ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine schwarz braune Jacke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Petersberg. Im Zeitraum zwischen Sonntag (26.04.), 15 Uhr, und Montag (27.04.), 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines in der Friedensstraße abgestellten weißen Ford Transit ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Bluetooth Lautsprecherbox des Herstellers "JBL". Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mutterkuh entwendet - Zeugen gesucht

Poppenhausen. Zwischen Sonntag (26.04.), 19.30 Uhr, und Montag (27.04.), 8.30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Mutterkuh von einer Weide entlang der Kreisstraße 160. Die Tatörtlichkeit befindet sich zwischen den Ortsteilen Heckenhof und Kohlstöcken. Bei dem entwendeten Fleckvieh handelt es sich um eine braun/weiße Mutterkuh, die mit ihrem Kalb und weiteren Kühen auf der umzäunten Wiese zum Weiden gelassen wurde. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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