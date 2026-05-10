Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Olympiastraße in Fulda zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 74-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Dacia die Olympiastraße in Richtung Westring. Dabei übersah er offenbar einen neben dem Fahrzeug befindlichen Fußgänger, der durch die Berührung mit dem Pkw zu Fall kam und dessen Fuß anschließend überrollt wurde. Zu weiteren Abklärung der Verletzungen musste der Fußgänger in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

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