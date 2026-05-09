Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Mücke - Rettungshubschrauber im Einsatz

Fulda (ots)

Mücke. Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 49. Ein 18-jähriger aus Lich befuhr mit seinem Megane die B 49 aus Richtung Ruppertenrod kommend in Richtung Flensungen. Kurz vor Flensungen kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden zunächst der Fahrer und Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich dann eigenständig aus dem Megane befreien. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

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