PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten in Mücke - Rettungshubschrauber im Einsatz

Fulda (ots)

Mücke. Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 49. Ein 18-jähriger aus Lich befuhr mit seinem Megane die B 49 aus Richtung Ruppertenrod kommend in Richtung Flensungen. Kurz vor Flensungen kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden zunächst der Fahrer und Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich dann eigenständig aus dem Megane befreien. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 20:35

    POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda und Künzell

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall in Künzell Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Friedrich-Fröbel-Straße und Hahlweg in Künzell. Ein 61-jähriger Mann aus Poppenhausen fuhr mit seinem Volvo auf der Friedrich-Fröbel-Straße in Richtung Hahlweg. An der Kreuzung wollte er vermutlich zuerst nach rechts abbiegen, fuhr dann aber geradeaus weiter. Dabei übersah er den Pkw Mercedes eines ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 21:35

    POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 20-jährigen Oksana R.

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Die Vermisstenfahndung nach der 20-jährigen Oksana R. kann zurückgenommen werden. Die Person konnte in Bad Hersfeld wohlbehalten angetroffen werden. Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda Telefon: 0661 / 105-1099 E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de (nur Mo. bis. Fr. ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 18:08

    POL-OH: Auffahrunfall auf der Petersberger Straße in Fulda mit leicht verletzter Fahrerin

    Fulda (ots) - Fulda. Am Freitag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Petersberger Straße, bei dem eine 46-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Mann aus Fulda fuhr mit seinem VW Polo auf der Petersberger Straße in Richtung Petersberg. In Höhe der Unterführung der B27 fuhr er der dort verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen in ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren