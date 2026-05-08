Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall auf der Petersberger Straße in Fulda mit leicht verletzter Fahrerin

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Petersberger Straße, bei dem eine 46-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 27-jähriger Mann aus Fulda fuhr mit seinem VW Polo auf der Petersberger Straße in Richtung Petersberg. In Höhe der Unterführung der B27 fuhr er der dort verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen in ihrem BMW auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell