POL-OH: Wo ist Oksana R.?

Hersfeld Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Donnerstag (07.05.), im Zeitraum von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde eine 80-jährige Dame in einem Einkaufsladen in der Borngasse Opfer dreister Taschendiebe. Die Langfinger nutzen einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und entwendeten aus dem Einkaufskorb die Geldbörse der Seniorin. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

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