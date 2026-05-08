POL-OH: Wo ist Oksana R.?
Fulda (ots)
Es besteht der Verdacht, dass sich die 20-Jährige Oksana R. möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand und in Gefahr befindet. Umfassende Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg, sodass das Polizeipräsidium Osthessen die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Wo ist Oksana R.? Die Polizei bittet bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Person um Mitteilung unter 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.
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