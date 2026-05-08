POL-OH: Kennzeichen entwendet
Fulda (ots)
Neuhof. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag (05.05.), 5.45 Uhr, bis Donnerstag (07.05.), 17.15 Uhr, die Kennzeichen FD-F 1848 von einer grauen Mercedes C-Klasse. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem Pendlerparkplatz in der Hanauer Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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