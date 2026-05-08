POL-OH: Kennzeichen entwendet

Landkreis Vogelsberg (ots) - Am Donnerstag (07.05.) kam es gegen 23.40 Uhr zu einem Gefahrgutaustritt auf dem ehemaligen Bundesgrenzschutzgelände in Alsfeld. In der Willy-Brandt-Straße wurde durch einen Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma gemeldet, dass beim Umfüllen einer Flüssigkeit aus einem größeren Gittertank etwas vom Inhalt ausgetreten sei und es nun ...

mehr