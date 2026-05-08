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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Hinweis aus der Bevölkerung führt zu Drogenfund - Zwei Personen in U-Haft

Künzell. Bereits Ende April haben Beamtinnen und Beamte der Kriminaldirektion Osthessen zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren festgenommen. Ihnen wird der Umgang mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Den Anstoß zu den Ermittlungen gab ein Hinweis aus der Bevölkerung: Dieser führte zur Aufdeckung einer professionell betriebenen "Indoorplantage" in einer Lagerhalle.

Auf Grundlage umfangreicher Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda konnte der Tatverdacht gegen die Beschuldigten begründet und weiter erhärtet werden. In Folge dessen erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für eine Lagerhalle in einem Künzeller Ortsteil.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stießen die Polizisten schließlich auf eine groß angelegte Anlage zum Anbau von Cannabis. Insgesamt stellten die Beamten mehrere hundert Cannabispflanzen, mehrere tausend Pflanztöpfe sowie zahlreiche Wärmelampen, Ventilatoren und weitere technische Geräte sicher, die auf einen professionellen Betrieb schließen lassen.

Im Zuge der Maßnahmen wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 32 Jahren (beides albanische Staatsbürger) festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Das in dem Ermittlungskomplex insgesamt sichergestellte Rauschgift und die zur Drogenherstellung aufgefundenen Materialien hätten im Straßenverkauf mehrere zehntausend Euro erzielen können.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Andreas Hellmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, 0661/924-2703

Steffen Heil,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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