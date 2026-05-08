Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall E-Scooter mit Personenschaden

Landkreis Fulda (ots)

Am Donnerstag (07.05.), gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Fulda alleine mit seinem E-Scooter eine Radunterführung in der Fuldaer Straße in Hünfeld. Beim Umfahren des sogenannten Drängelgitters und den dortigen, wetterbedingt nassen Straßenverhältnissen, ist der Fahrer aus eigenem Verschulden gestürzt und hat sich leicht am Bein verletzt.

An seinem E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, i.A. PHK Helfrich

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