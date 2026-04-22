Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (20.04.2026), 19.00 Uhr, bis Dienstag (21.04.2026), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Figur aus Bronze von einem Friedhof in der Kurt-Schuhmacher-Straße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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