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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung - Verkehrsaktion "Zweiräder im Blick"

Augsburg (ots)

Unter dem Motto "Zweiräder im Blick" findet auch in diesem Jahr wieder eine Verkehrsaktion statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt interessierte Medienvertreter am Dienstag (28.04.2026) um 16:30 Uhr zur Kontrollstelle in Mickhausen am Mickhauser Berg (Parkplatz zwischen Birkach und Mickhausen) recht herzlich ein, der Kontrollstelle beizuwohnen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird ebenfalls als Ansprechpartner vor Ort sein.

Um eine zeitnahe Rückmeldung der Teilnahme unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1014 wird bis Freitag den 24.04.2026 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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