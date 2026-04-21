Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) gegen 00:15 Uhr lief ein 34-jähriger Mann absichtlich vor einen fahrenden Rettungswagen (RTW) in der Bahnhofstraße, sodass dieser anhalten musste. Der Mann schlug anschließend auf die Motorhaube des RTW und schrie, dass er Hilfe benötige. Danach öffnete er die Fahrertür, griff die 23-jährige Rettungssanitäterin an und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen. Zudem versuchte er, ins Lenkrad zu greifen und in das Führerhaus zu gelangen. Ein 47-jähriger Notfallsanitäter stieg aus, um der Kollegin zu helfen. Daraufhin flüchtete der Mann. Ein weiterer Rettungssanitäter nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch aus den Augen. Nach einer Fahndung stellte eine Streife den Mann zwei Stunden später in der Holzbachstraße/Ackermannstraße fest. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung gegen den 34-jährigen Mann. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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