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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

   ------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                       Augsburg -----------------

Stadtbergen - Am Montag (20.04.2026) gegen 09:45 Uhr sprachen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann auf dem Gehweg der Pferseer Straße an und baten ihn, Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel herausholte, entrissen die beiden Jugendlichen ihm diesen und flüchteten. Der Mann blieb unverletzt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag. Eine Streife konnte die beiden Jugendlichen im Rahmen einer Fahndung anschließend festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 14-Jährige sowie der 17-Jährige am Dienstag (21.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Raubes und setzte diesen in Vollzug. Der 14-Jährige sowie der 17-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und weiterer Delikte gegen den 14-Jährigen sowie gegen den 17-Jährigen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet nun die Passanten, die dem 89-Jährigen zur Hilfe geeilt sind und durch Ihr Handeln zur Identifizierung der Täter beigetragen haben, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Der 14-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 17-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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