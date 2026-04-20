Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl an einem Kraftfahrzeug
Augsburg (ots)
Hammerschmiede - Am Sonntag (19.04.2026) gegen 00.30 Uhr kam es in der Ulstettstraße zu einem Diebstahl.
Zwei bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich das Firmengelände einer Lkw-Werkstatt. Sie bockten einen Lkw auf und entwendeten alle sechs Reifen des Fahrzeugs. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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