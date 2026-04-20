Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 05.45 Uhr am Fuggerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei Männer wurden von einer neunköpfigen Gruppe umzingelt und angegriffen. Die Männer im Alter von 23 und 35 Jahren wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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