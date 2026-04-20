PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 05.45 Uhr am Fuggerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei Männer wurden von einer neunköpfigen Gruppe umzingelt und angegriffen. Die Männer im Alter von 23 und 35 Jahren wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 16:29

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Zwischen Samstag (18.04.2026) 20.00 Uhr und Sonntag (19.04.2026) 07.30 Uhr wurde ein Pkw in der Pestalozzistraße beschädigt. Der bislang unbekannte Täter verkratzte das Fahrzeug ringsum. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:29

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Sonntag (19.04.2026) wurde gegen 08.00 Uhr in der Pilgerhausstraße ein 29-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Die Streife unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Die Polizei ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 15.30 Uhr schlugen vier bislang unbekannte Männer auf einen 24-jährigen Mann ein. Der 24-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Königsplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren