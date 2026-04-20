Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 15.30 Uhr schlugen vier bislang unbekannte Männer auf einen 24-jährigen Mann ein. Der 24-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Königsplatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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