Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule

Augsburg (ots)

Augsburg - Am heutigen Montag (20.04.2026) wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West eingeweiht.

Das Landratsamt Augsburg lud hierzu die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West ein. Vertreter der Verkehrswacht und eine Schulklasse wohnten der Veranstaltung ebenfalls bei.

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