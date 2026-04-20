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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule

Augsburg (ots)

Augsburg - Am heutigen Montag (20.04.2026) wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West eingeweiht.

Das Landratsamt Augsburg lud hierzu die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West ein. Vertreter der Verkehrswacht und eine Schulklasse wohnten der Veranstaltung ebenfalls bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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