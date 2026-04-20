Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule
Augsburg (ots)
Augsburg - Am heutigen Montag (20.04.2026) wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West eingeweiht.
Das Landratsamt Augsburg lud hierzu die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West ein. Vertreter der Verkehrswacht und eine Schulklasse wohnten der Veranstaltung ebenfalls bei.
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