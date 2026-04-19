Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Waffen sicher

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (18.04.2026), gegen 10.15 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer in der Bergiusstraße mit einer illegalen Waffe unterwegs. Die Polizeistreife fanden bei der Kontrolle des Fahrers ein Nunchaku auf. Dabei handelt es sich um einen sog. verbotenen Gegenstand. Außerdem stellte die Polizei bei der weiteren Kontrolle ein Messer fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann Mann u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 48-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

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