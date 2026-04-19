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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt verbotene Waffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (18.04.2026), gegen 17.30 Uhr, zeigte eine 18-Jährige bei dem Sicherheitspersonal eine illegale Waffe vor. Bei der Einlasskontrolle zum Plärrer gab die Frau gegen einen Pfandzettel ihr Pfefferspray ab. Bei der Begutachtung fiel dem Sicherheitspersonal auf, dass keine Kennzeichnung angebracht war. Deswegen verständigten diese die Polizei. Ein nicht gekennzeichnetes Pfefferspray / Tierabwehrspray ist ein sog. verbotener Gegenstand. Außerdem stellte die Polizei bei der folgenden Kontrolle ein Taschenmesser fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun bei der Frau u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die 18-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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