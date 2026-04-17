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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei Dillingen sucht nach zwei weiblichen unbekannten Zeuginnen

Augsburg (ots)

Dillingen - Bereits am 10.04.2026 kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Bahnhofstraße zum Nachteil eines 17-Jährigen.

Gegen 15.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Dillingen, bei der ein 18-Jähriger den 17-Jährigen bedrohte, diesen schlug und dabei Geld forderte.

Der Vorfall wurde durch zwei weibliche anwesende Personen beobachtet, die offenbar einschritten und den Übergriff beendeten. Der 17-jährige Geschädigte wurde nicht verletzt, es kam zu keiner Geldübergabe.

Die Kriminalpolizei Dillingen sucht nun nach den weiblichen Zeuginnen. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen unter der Tel. 09071/56-0 zu melden.

Der 17-Jährige und der 18-Jährige haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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