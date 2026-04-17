Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (17.04.2026) war ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf dem Rathausplatz unterwegs.

Gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine Streife den 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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