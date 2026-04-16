Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 15.30 Uhr, kam es in der Maximilianstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen 80-Jährigen.

Ein 80-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto los, obwohl ein Mitarbeiter für Verkehrsüberwachung versuchte, ihn aufzuhalten. Der Mitarbeiter konnte im letzten Moment zur Seite springen und einen Zusammenstoß verhindern. Vorangegangen war die Eröffnung einer Ordnungswidrigkeit. Der Mann verhielt sich unkooperativ und versuchte später zu fliehen. Bei der Festnahme durch die eingesetzten Beamten leistete er Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 80-Jährigen. Der 80-Jährige besitzt die französische Staatsangehörigkeit.

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