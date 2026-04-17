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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr erbeuteten bislang unbekannte Täter mittels einer Betrugsmasche mehrere tausend Euro in der Bleriotstraße.

Gegen 08:30 Uhr erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin behauptete, sie habe einen schweren Unfall gehabt und benötige dringend Geld für eine Operation.

Die 90-Jährige übergab daraufhin einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich an zwei unbekannte Männer vor ihrer Wohnungstür. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die 90-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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