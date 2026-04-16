Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bilanz des 24-Stunden-Blitzmarathons im Bereich Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Am heutigen Donnerstag (16.04.2026) um 6.00 Uhr endete der dreizehnte Bayerische 24-Stunden-Blitzmarathon.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord (Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries) überwachte die Polizei die Geschwindigkeit an insgesamt 66 Messstellen. Dabei wurde die Geschwindigkeit von rund 18.000 Fahrzeugen gemessen. Trotz der vorherigen Bekanntgabe der Kontrollaktion und der Veröffentlichung der Messstellen im Internet wurden rund 200 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Den traurigen Höchstwert stellten die Beamten auf der Kreisstraße DLG 7 in Richtung Lauingen (Landkreis Dillingen) fest. Dort war eine 29-jährige Frau mit ihrem Audi RS3 mit 150 km/h unterwegs, obwohl die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 100 km/h lag. Sie erwartet nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellen die Beamten bei den Kontrollen auch rund 80 anderweitige Verkehrsverstöße fest.

Die Polizei sensibilisierte die Verkehrsteilnehmer in persönlichen Gesprächen für die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit. Denn zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle und kann im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben.

Die Polizei wird auch über den Aktionstag hinaus weiterhin intensiv Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen in Nordschwaben durchführen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

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