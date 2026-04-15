Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dreiste Einbrecher scheitern in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag zwischen 11:30 h und 11:55 h ist es in Buxtehude im Ohkamp zu einem dreisten Einbruchsversuch gekommen. Zwei männliche bisher unbekannte Täter hatten dazu zunächst mehrfach an der Haustür des Einfamilienhauses geklingelt und sich anschließend nach hinten auf die Terrasse begeben, da sie vermutlich davon ausgingen, dass niemand zu Hause ist.

Hier warfen sie dann die Scheibe der Terrassentür mit einer Kugel ein. Beim Versuch die Tür zu öffnen wurden sie dann von dem 83-jährigen Hauseigentümer gestört und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

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