Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Gleich zwei Toyota in der vergangenen Nacht in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude gleich zwei Autos entwendet.

In der Berliner Straße wurde von den Unbekannten ein dort geparkter grauer Toyota Yaris Cross Hybrid im Wert von ca. 32.000 Euro mit dem Kennzeichen STD-BN 108 geknackt und anschließend entwendet. Auffällig an dem Auto ist der Aufkleber am Heck "Oma in Action".

Im Torfweg haben vermutlich dieselben Täter dann ebenfalls in der letzten Nacht ein dort abgestelltes Auto des gleichen Typs auch in grau mit dem Kennzeichen HB-SK 529 aufgebrochen und anschließend mitgenommen. Hier wird der Schaden auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der beiden Toyota bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

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