Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer steigt im Alten Land aus und schubst Radfahrer auf die Fahrbahn - Polizei Jork sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

Am Samstag, den 11.04. kam es gegen 11:35 h im Alten Land zu einem Vorfall im Straßenverkehr, für den die Polizei Jork jetzt Zeugen und den Verursacher sucht.

Zu der Zeit waren zwei Rennradfahrer aus Hamburg im Alter von 35 und 37 Jahren aus Richtung Lühe-Anleger kommend in Richtung Jork auf der Fahrbahn der Kreisstraße 39 unterwegs.

Hier wurden sie dann von einem bisher unbekannten Fahrer eines blauen Transporters mit geringen Seitenabstand überholt.

Nachdem der 37-Jährige den Fahrer zu mehr Aufmerksamkeit aufgefordert hatte, bremste der Transporterfahrer die beiden Radfahrer aus, so dass sie links an seinem Fahrzeug vorbeifahren mussten, um nicht mit dem Transporter zusammen zu stoßen.

Der Fahrer hatte dann noch die Tür aufgerissen, beide waren aber unfallfrei daran vorbeigekommen und anschließend auf dem Radweg weitergefahren.

Beim Fährhaus Kirschenland fuhr der Transporterfahrer dann auf den dortigen Parkplatz, stieg aus und stellte sich mitten auf den Radweg. Um dem Mann auszuweichen musste der 37-Jährige dann wieder auf die Fahrbahn wechseln. Als er an dem Unbekannten vorbeifahren wollte, sprang dieser auf die Straße und stieß den Radfahrer frontal vom Rad. Der 37-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Sein hochwertiges Rennrad wurde beschädigt.

Der Verursacher ging dann noch mit erhobener Faust auf den zweiten Rennradfahrer zu und schubste diesen nach hinten.

Da bereits einige Autofahrer angehalten hatten, stieg der Transporterfahrer dann in sein Fahrzeug und fuhr davon. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben:

- sehr groß, an die 2 Meter - sehr korpulent - Alter etwa Mitte 30 - dunkle schmierige längere Haare (nackenlang) - abgebrochener Zahn vorne - etwas 3-Tage-Bart (nicht voll) - dunkles Shirt - Sprach deutsch

Die Beifahrerin in dem Transporter trug ein pinkfarbenes Shirt.

Die Polizei sucht nun wichtige Zeugen, wie die Autofahrer, die an dem Vorfallsort angehalten hatten oder andere Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Polizeistation in Jork zu melden.

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