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POL-STD: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Stade

POL-STD: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Stade
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Stade (ots)

2025 ereigneten sich im Landkreis Stade insgesamt 4.992 (+ 245) Verkehrsunfälle. Davon ca. 34 % auf den Gebieten der Hansestadt Stade und 21 % der Hansestadt Buxtehude. Rund 70 % aller Verkehrsunfälle ereigneten sich innerhalb, 30 % außerhalb geschlossener Ortschaften. Etwa ein Viertel aller Verkehrsunfälle standen im Zusammenhang mit ruhendem Verkehr und Ein- oder Ausparkvorgängen. Acht Personen verloren im letzten Jahr bei sechs VU auf den Straßen des Landkreises Stade ihr Leben. Als Getötete werden alle Personen gezählt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall an den Unfallfolgen verstorben sind.

Ebenso wie die Gesamtunfallzahlen, ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden gestiegen. 786 Verkehrsteilnehmende verletzten sich leicht, 102 schwer.

Weitere Einzelheiten zur Unfalllage entnehmen sie bitte aus dem beigefügten Handout.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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