Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (16.04.2026) ereignete sich auf dem Kobelweg / Ulmer Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 17:00 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Ulmer Straße nach links in den Kobelweg abbiegen. Ein 45-jähriger Autofahrer kam geradeaus auf der Ulmer Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein Fahrzeugteil der 18-Jährigen traf eine wartende Fahrradfahrerin am Straßenrand. Der 18-Jährige und die Fahrradfahrerin wurden leicht verletzt. Die Mitfahrerin und die Kinder des 45-jährigen Autofahrers wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 18-jährigen Fahrer.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Die Fahrradfahrerin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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