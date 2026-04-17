PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (16.04.2026) ereignete sich auf dem Kobelweg / Ulmer Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 17:00 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Ulmer Straße nach links in den Kobelweg abbiegen. Ein 45-jähriger Autofahrer kam geradeaus auf der Ulmer Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein Fahrzeugteil der 18-Jährigen traf eine wartende Fahrradfahrerin am Straßenrand. Der 18-Jährige und die Fahrradfahrerin wurden leicht verletzt. Die Mitfahrerin und die Kinder des 45-jährigen Autofahrers wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 18-jährigen Fahrer.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Die Fahrradfahrerin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 13:47

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Donnerstag (16.04.2026) beschädigte ein bislang Unbekannter die Bahnunterführung in der Schertlinstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 17:30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einer türkischen Sattelzugmaschine die Decke der Bahnunterführung. Der Sachschaden an der ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:47

    POL Schwaben Nord: Die Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (17.04.2026) war ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf dem Rathausplatz unterwegs. Gegen 03:00 Uhr kontrollierte eine Streife den 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:46

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trickbetrug

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr erbeuteten bislang unbekannte Täter mittels einer Betrugsmasche mehrere tausend Euro in der Bleriotstraße. Gegen 08:30 Uhr erhielt eine 90-jährige Frau einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin behauptete, sie habe einen schweren Unfall gehabt und benötige dringend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren