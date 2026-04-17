Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Donnerstag (16.04.2026) beschädigte ein bislang Unbekannter die Bahnunterführung in der Schertlinstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 17:30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einer türkischen Sattelzugmaschine die Decke der Bahnunterführung. Der Sachschaden an der Unterführung wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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