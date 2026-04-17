Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
Augsburg (ots)
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
Schiltberg - Am 16.04.2026 kam es in der Untere Ortsstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-Jährigen. Gegen 12.00 Uhr gerieten der 32-Jährige und ein 42-jähriger Bekannter des Mannes an der Tatörtlichkeit in Streit. In dessen Verlauf schlug der 42-Jährige mit einer Gartenspitzhacke mehrmals auf den 32-Jährigen ein.
Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der 42-Jährige mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung entfernt.
Der 32-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Krankenhaus dieses wieder verlassen. Der 42-jährige Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 42-Jährigen.
Der 32-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.
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