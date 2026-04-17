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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   ------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                       Augsburg -----------------

Schiltberg - Am 16.04.2026 kam es in der Untere Ortsstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-Jährigen. Gegen 12.00 Uhr gerieten der 32-Jährige und ein 42-jähriger Bekannter des Mannes an der Tatörtlichkeit in Streit. In dessen Verlauf schlug der 42-Jährige mit einer Gartenspitzhacke mehrmals auf den 32-Jährigen ein.

Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der 42-Jährige mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung entfernt.

Der 32-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Krankenhaus dieses wieder verlassen. Der 42-jährige Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 42-Jährigen.

Der 32-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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