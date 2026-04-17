Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Neusäß - Am Donnerstag (16.04.2026) kam es zu einem schadensträchtigen Betrugsfall am Mittelfeld.

Gegen 16.30 Uhr kontaktierten bislang unbekannte Täter eine Frau telefonisch.

Der Unbekannte gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus und täuschte gegenüber der Geschädigten einen medizinischen Notfall bei ihrem Sohn vor. Der Unbekannte forderte eine sechsstellige Summe für den Einflug eines lebensrettenden Medikamentes aus der Schweiz.

Schließlich übergab die Frau Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer. Aktuell muss von einem Schaden in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages ausgegangen werden.

Gesucht wird nach einer männlichen Person welche sich am 16.04.2026 gegen 16.30 Uhr im Bereich der Straße Am Mittelfeld in Neusäß aufgehalten hat.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich, 30-40 Jahre, circa 185cm groß, dunkelblonde kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose und schlank beschrieben.

Kurz nach der Tat entfernte sich zudem ein dunkler SUV mit weißem Dach vom Tatort. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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