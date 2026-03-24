Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Update im Fall der vermissten Sonya S. aus Lachendorf

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der seit dem vergangenen Wochenende vermissten Sonya S. aus Lachendorf haben sich im Zuge der Ermittlungen keinerlei Hinweise auf eine Straftat ergeben. Die Polizei Celle geht ebenfalls nicht davon aus, dass sich die vermisste 24-Jährige in einer Gefahrenlage befindet. Die bisherigen Ermittlungen deuten eher darauf hin, dass Sonya S. wohlauf ist und sich derzeit selbstbestimmt außerhalb des Bereiches Celle aufhält. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können zu den weiteren Umständen oder möglichen Aufenthaltsorten keine Angaben gemacht werden.

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