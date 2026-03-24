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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu einer Nötigung im Straßenverkehr

Wietze (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 17 Uhr ist es auf der B 214 in der Ortsdurchfahrt Wietze zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen.

Eine 48 Jahre alte Frau befuhr die B 214. Ein hinter ihr fahrender weißer Ford Transit fuhr ihr mehrfach dicht auf, überholte sie und bremste sie mehrfach aus. Außerdem fuhr er an einer Verkehrsinsel in den Gegenverkehr und betätigte mehrmals die Hupe und die Warnblinkanlage.

Die Frau fühlte sich von dem Fahrer des Ford Transits bedroht, hielt an und bat einen anderen Verkehrsteilnehmer um Hilfe. Der Fahrer des Transits entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich mit der Polizei in Winsen / Aller unter der Telefonnummer 05143-667720 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere der Autofahrer, der der Frau geholfen hatte, wird gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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