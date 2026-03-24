Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schaufenster eingeschlagen und Schmuck entwendet

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Celle zu einem schweren Diebstahl aus einem Juweliergeschäft gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 21.03.2026, 15 Uhr und Montag, 23.03.2026, 06:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Schuhstraße ein. Anschließend griffen sie durch das entstandene Loch und entwendeten aus einer Vitrine diverse Schmuckgegenstände. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 3.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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