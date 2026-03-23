Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bannetze (ots)

Gestern Mittag ist es auf der L 180 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-Jähriger gegen 11:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg neben der L 180 aus Bannetze kommend in Richtung Thören. Auf dieser Strecke stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter vor. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

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