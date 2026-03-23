Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheit im Verkehr

Celle (ots)

Gestern Abend gegen 21:10 Uhr haben Polizeibeamte in der Fuhrberger Straße in Celle eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin kontrolliert. Diese war zuvor einem Zeugen durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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