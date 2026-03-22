Polizeiinspektion Celle

POL-CE: POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 22.03.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen: Celle - Am Freitagabend kam es um kurz nach 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich des Celler Schützenplatzes in der Hafenstraße. Hier hatten sich mehrere kleinere Gruppen von Schülern versammelt, welche ihre "Mottowoche" feierten. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten kam es zwischen insgesamt fünf Personen im Bereich des dortigen Basketballfeldes zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 leicht verletzt wurden. Die bisher unbekannten Täter konnten aufgrund der unübersichtlichen Lage und der großen Anzahl an Personen auf dem Schützenplatz unerkannt entkommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle unter 05141-2770 zu melden.

Trainingsüberstunden

Celle - Am Samstagabend erreichte die Polizei ein Anruf aus einem Celler Fitnessstudio. Hier hatte ein Gast scheinbar die Trainingszeit überzogen und wurde versehentlich durch das Personal im Fitnessstudio eingeschlossen. Als der Mann das Fitnessstudio verlassen wollte stellte er fest, dass er im Gebäude alleingelassen und eingeschlossen war. Durch die herbeigerufene Polizei konnten Mitarbeiter des Studios ausfindig gemacht und der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Betrunkene in der Bahnhofstraße

Celle - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen unabhängig voneinander zwei Männer in der Bahnhofstraße in Celle auf, da sie stark alkoholisiert waren. Die erste Person war derart stark alkoholisiert, dass er immer wieder auf die Fahrbahn torkelte und stürzte. Zu seinem eigenen Schutz wurde er daher dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Später fiel weiterhin auf, dass dieser per Haftbefehl aus Bayern gesucht wurde. Daher wurde er der örtlichen Justizvollzugsanstalt überstellt. Kurze Zeit später erschien der andere alkoholisierte Mann auf der Bildfläche und bepöbelte und bedrängte mehrere Personen in der Bahnhofstraße. Die hinzugerufenen Beamten schickten den Mann zunächst nach Hause, damit er dort seinen Rausch ausschlafen konnte. Den ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der Mann allerdings und er kehrte nach kurzer Zeit zurück. Da sich sein Verhalten nicht geändert hatte, wurde er ebenfalls dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt, um seinen Rausch auszuschlafen.

PK Bergen Pressemitteilungen (Sa. 21.03. - So. 22.03.2026) Tuner-Treffen in Hambühren Am Abend des 21.03.2026 kam es zu einem Tuning-Treffen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hambühren. An dem Treffen nahmen über 100 Personen mit mehr als 50 Fahrzeugen teil. Die Veranstaltung wurde zuvor zwar in den sozialen Medien beworben, allerdings nicht bei der Gemeinde Hambühren angemeldet. Weiterhin wurde auch kein Einverständnis des Supermarktbetreibers eingeholt. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Hambühren ist die Veranstaltung durch die Polizei um ca. 21:00 Uhr aufgelöst worden. Die Besucher haben die Örtlichkeit daraufhin friedlich verlassen. Es kam zu keinen strafbaren Handlungen.

Ermittlungsstand Vermisste Sonya S.:

Die Suchmaßnahmen nach der vermissten Sonya S. wurden zunächst nur noch auf technische Mittel fokussiert. Über den ersten Presseaufruf sind zahlreiche Meldungen bei der Polizei eingegangen. Die Ermittlungen dauern an.

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