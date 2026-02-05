POL-KR: Kommunaler Ordnungsdienst kontrolliert Mann nach Drogenkonsum im Hauptbahnhof

Krefeld (ots) - Auf der Neuen Linner Straße ist eine Krefelderin von zwei Unbekannten beraubt worden. Am Montag (2. Februar 2026) gegen 10:30 Uhr kam die 66-Jährige gerade vom Geldabheben bei der Bank und einem Einkauf im Supermarkt, als die beiden Männer sie unvermittelt von ihrem Rollator wegstießen, ihre Einkaufstasche an sich brachten und damit flüchteten. In der Tasche befand sich neben den Einkäufen auch das Portemonnaie der Frau. Einer der beiden Männer ist ...

mehr