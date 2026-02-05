POL-KR: Kommunaler Ordnungsdienst kontrolliert Mann nach Drogenkonsum im Hauptbahnhof
Krefeld (ots)
Am Mittwoch (4. Februar 2026) kontrollierten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes einen 30-Jährigen Neusser, der um 23:15 Uhr im Hauptbahnhof Drogen konsumiert hatte und riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand neben dem Mann noch ein E-Scooter, der nach erster Überprüfung als gestohlen gemeldet war. Das Versicherungskennzeichen des E-Scooters wies ebenfalls Beschädigungen auf, so dass der Verdacht entstand, dass es vorab manipuliert wurde. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.
(50)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell