Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Enkelin: Seniorin durchschaut Betrugsmasche

Ludwigshafen (ots)

Am 16.02.2026 wurde eine 93 Jährige von einer unbekannten Telefonnummer kontaktiert. Während des Telefonats teilte eine bislang unbekannte Person mit, die Enkelin der Seniorin sei in Frankfurt festgenommen worden. Da sich die Enkelin nachweislich nicht in Frankfurt aufhält, erkannte die Geschädigte den Anruf als möglichen Betrugsversuch und beendete das Gespräch umgehend. Dank ihres Verhaltens entstand kein Vermögensschaden.

   Betrüger treten meist unter anderem als "falsche Polizeibeamte", 
"falsche Enkel", "Bankmitarbeitende" oder "Technik-Support" auf und 
nutzen immer neue Methoden, um an Geld oder Wertgegenstände ihrer 
Opfer zu gelangen. Trotz bereits großer Sensibilität gelingt es den 
Tätern in Einzelfällen weiterhin, hohe Summen zu erbeuten. 
Polizeiliche Maßnahmen Um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen, 
hat die Polizei ihre Maßnahmen deutlich intensiviert. Ein zentraler 
Baustein ist die Prävention: Über die kostenlose Telefonhotline 0621 
963 21177 stehen Präventionsexperten für Fragen rund um aktuelle 
Betrugsmaschen wie "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", 
"Schockanrufe" oder "Falsche Microsoft Mitarbeiter" zur Verfügung und
geben konkrete Hinweise zum Selbstschutz. Ergänzend dazu führt die 
Polizei bei akuten Häufungen von Telefonbetrugsfällen verstärkte 
Kontrollen in den betroffenen Gebieten durch und veröffentlicht 
zeitnah Warnmeldungen, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen. Darüber hinaus finden regelmäßig 
Präventionsveranstaltungen in Gemeinden, Senioreneinrichtungen und 
weiteren öffentlichen Einrichtungen statt, bei denen aktuelle 
Betrugsphänomene erläutert und praktische Verhaltenstipps vermittelt 
werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit ist 
die Ausbildung von Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern. 
Diese ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger werden 
geschult, typische Anzeichen von Betrugsdelikten zu erkennen und ihr 
Wissen als Multiplikatoren weiterzugeben. Zusätzlich arbeitet die 
Polizei eng mit Banken und Taxiunternehmen zusammen. Mitarbeitende 
dieser Branchen werden im Rahmen von Präventionsvorträgen 
sensibilisiert und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um 
verdächtige Situationen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu 
reagieren. Typische Betrugsmaschen Die Täter nutzen vielfältige 
Varianten, darunter:
   - Gewinnversprechen: Vorauszahlungen für angebliche Gewinne.
   - Falsche Amtspersonen: Anrufe von angeblichen Notaren, 
     Gerichtsvollziehern oder Rechtsanwälten.
   - Falsche Polizeibeamte: Warnungen vor angeblichen Einbrüchen, 
     verbunden mit der Aufforderung, Geld an Boten zu übergeben.
   - Enkeltrick / WhatsApp Betrug: Vortäuschen einer Notlage eines 
     angeblichen Angehörigen.
   - Kombinationsbetrug: Abfolge aus falschem Angehörigen und 
     falscher Amtsperson.
   - Falsche Microsoft Mitarbeiter: Angebliche Virenwarnungen und 
     Forderung nach Fernzugriff auf den Computer. So schützen Sie 
     sich:
   - Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an.
   - Legen Sie auf, wenn Sie zur Eingabe der 110 über die 
     Rückruftaste aufgefordert werden.
   - Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas merkwürdig 
     vorkommt.
   - Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen 
     weiter.
   - Die Polizei holt niemals Geld, EC-Karten oder Wertsachen ab.
   - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus öffentlichen Verzeichnissen 
     löschen.
   - Erstatten Sie Anzeige - persönlich oder über die Onlinewache.
   - Bei angeblichen Microsoft Anrufen: Keine Software installieren, 
     keine Zugriffe erlauben; im Zweifel Passwörter ändern und Gerät 
     vom Internet trennen.

Gemeinsam gegen Betrug

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. Jede aufgeklärte Person trägt zur Sicherheit der Gemeinschaft bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

