Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Enkelin: Seniorin durchschaut Betrugsmasche

Ludwigshafen (ots)

Am 16.02.2026 wurde eine 93 Jährige von einer unbekannten Telefonnummer kontaktiert. Während des Telefonats teilte eine bislang unbekannte Person mit, die Enkelin der Seniorin sei in Frankfurt festgenommen worden. Da sich die Enkelin nachweislich nicht in Frankfurt aufhält, erkannte die Geschädigte den Anruf als möglichen Betrugsversuch und beendete das Gespräch umgehend. Dank ihres Verhaltens entstand kein Vermögensschaden.

Betrüger treten meist unter anderem als "falsche Polizeibeamte", "falsche Enkel", "Bankmitarbeitende" oder "Technik-Support" auf und nutzen immer neue Methoden, um an Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Trotz bereits großer Sensibilität gelingt es den Tätern in Einzelfällen weiterhin, hohe Summen zu erbeuten. Polizeiliche Maßnahmen Um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen, hat die Polizei ihre Maßnahmen deutlich intensiviert. Ein zentraler Baustein ist die Prävention: Über die kostenlose Telefonhotline 0621 963 21177 stehen Präventionsexperten für Fragen rund um aktuelle Betrugsmaschen wie "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Schockanrufe" oder "Falsche Microsoft Mitarbeiter" zur Verfügung und geben konkrete Hinweise zum Selbstschutz. Ergänzend dazu führt die Polizei bei akuten Häufungen von Telefonbetrugsfällen verstärkte Kontrollen in den betroffenen Gebieten durch und veröffentlicht zeitnah Warnmeldungen, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Darüber hinaus finden regelmäßig Präventionsveranstaltungen in Gemeinden, Senioreneinrichtungen und weiteren öffentlichen Einrichtungen statt, bei denen aktuelle Betrugsphänomene erläutert und praktische Verhaltenstipps vermittelt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit ist die Ausbildung von Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern. Diese ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger werden geschult, typische Anzeichen von Betrugsdelikten zu erkennen und ihr Wissen als Multiplikatoren weiterzugeben. Zusätzlich arbeitet die Polizei eng mit Banken und Taxiunternehmen zusammen. Mitarbeitende dieser Branchen werden im Rahmen von Präventionsvorträgen sensibilisiert und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um verdächtige Situationen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. Typische Betrugsmaschen Die Täter nutzen vielfältige Varianten, darunter: - Gewinnversprechen: Vorauszahlungen für angebliche Gewinne. - Falsche Amtspersonen: Anrufe von angeblichen Notaren, Gerichtsvollziehern oder Rechtsanwälten. - Falsche Polizeibeamte: Warnungen vor angeblichen Einbrüchen, verbunden mit der Aufforderung, Geld an Boten zu übergeben. - Enkeltrick / WhatsApp Betrug: Vortäuschen einer Notlage eines angeblichen Angehörigen. - Kombinationsbetrug: Abfolge aus falschem Angehörigen und falscher Amtsperson. - Falsche Microsoft Mitarbeiter: Angebliche Virenwarnungen und Forderung nach Fernzugriff auf den Computer. So schützen Sie sich: - Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. - Legen Sie auf, wenn Sie zur Eingabe der 110 über die Rückruftaste aufgefordert werden. - Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt. - Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter. - Die Polizei holt niemals Geld, EC-Karten oder Wertsachen ab. - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus öffentlichen Verzeichnissen löschen. - Erstatten Sie Anzeige - persönlich oder über die Onlinewache. - Bei angeblichen Microsoft Anrufen: Keine Software installieren, keine Zugriffe erlauben; im Zweifel Passwörter ändern und Gerät vom Internet trennen.

Gemeinsam gegen Betrug

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. Jede aufgeklärte Person trägt zur Sicherheit der Gemeinschaft bei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell