Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 14-Jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Celle (ots)

Ein 14-Jähriger ist gestern bei einem Unfall mit seinem E-Roller in Celle leicht verletzt worden. Der Junge kam gegen 19:30 Uhr mit seinem E-Scooter aus Richtung Bahnhof und wollte die Bahnhofstraße in Richtung Trüllerstraße überqueren. An der Ampel fuhr er vermutlich bei Rotlicht über die Straße und kollidierte hierbei mit dem bevorrechtigten VW eines 72-Jährigen, der aus Richtung Altstadt kam. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An dem E-Scooter und an dem VW entstand ein Gesamtschaden von zirka 3.300 Euro.

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