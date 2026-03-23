Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer befuhr gegen 14:30 Uhr mit seiner 63-jährigen Sozia die Celler Heerstraße in Richtung Garßen und wollte nach rechts auf die K 31 abbiegen. Hierbei musste er wegen eines querenden, bevorrechtigten Fahrradfahrers stark abbremsen und stürzte mit seinem Motorrad zu Boden. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

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