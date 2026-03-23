Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Unfall mit Motorrad gesucht

Celle (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Der 16 Jahre alte Motorradfahrer befuhr gegen 07:50 Uhr die Nienburger Straße in Richtung stadteinwärts. Hier bog er nach rechts in die Auffahrt des Wilhelm-Heinichen-Ringes ein. Ein PKW-Fahrer befuhr die Nienburger Straße stadtauswärts und bog nach links ab, um ebenfalls auf den Wilhelm-Heinichen-Ring aufzufahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Motorradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich. An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden. Wer Angaben zu dem PKW oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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