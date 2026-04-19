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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Freitag (28.03.2026), gegen 18.00 Uhr, war ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 30-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 30-Jährige besitzt die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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